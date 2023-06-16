Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Осудили наркоторговца из Нижнего Новгорода, который хотел продать 6 кг синтетики в Казани
Верхнеуслонский районный суд РТ признал 35-летнего жителя Нижнего Новгорода виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в декабре прошлого года мужчину на Toyota задержали на посту ГИБДД «Малиновка». В его машине правоохранители нашли 6 килограммов синтетического наркотика.
Запрещенное вещество он приобрел в сети в Московской области и собирался продать его на территории Казани.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа