Осудили наркоторговца из Нижнего Новгорода, который хотел продать 6 кг синтетики в Казани

Верхнеуслонский районный суд РТ признал 35-летнего жителя Нижнего Новгорода виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в декабре прошлого года мужчину на Toyota задержали на посту ГИБДД «Малиновка». В его машине правоохранители нашли 6 килограммов синтетического наркотика.

Запрещенное вещество он приобрел в сети в Московской области и собирался продать его на территории Казани.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.