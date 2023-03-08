«Намерения очевидны»: сибирских татар отделят от татарского народа?

Учеными Москвы было заявлено, что они признают язык сибирских татар отдельным языком

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Институт языкознания РАН 21 февраля провел дискуссию в формате видеоконференции с участием экспертов из Татарстана. Темой обсуждения стал сибирско-татарский диалект татарского языка. В конце мероприятия учеными Москвы было заявлено, что они признают язык сибирских татар отдельным языком.

Примечательно, что это событие осталось практически незамеченным татарской общественностью. Лишь спустя две недели тишину в медиа нарушил журналист KazanFirst Ильнар Ярхамов, рассказав о решении московских ученых в своем материале «От татарского языка откололи диалект татар Сибири».

«Московские и татарстанские ученые обсудили сущность сибирско-татарского диалекта. Татарстанские эксперты отстаивали позицию, что этот диалект – часть татарского языка. Московские же ученые обессмыслили дискуссию, констатировав, что официально вывели этот диалект за рамки татарского языка.

Институт языкознания РАН провел дискуссию с казанскими исследователями. Основным докладчиком от Татарстана был заместитель директора по научной работе ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Олег Хисамов. Его доклад назывался «Языковая и культурно-историческая идентичность татар в Западно-Сибирском регионе». Содокладчиком Хисамова выступил казанский историк Искандер Измайлов. Фактически на протяжении более трех часов двум татарстанским ученым приходилось отстаивать единство татарской нации, целостность татарского литературного языка, выслушивать политизированные и разжигающие антитатарские настроения выпады некоторых оппонентов», – пишет журналист.

Он также приводит цитату российского лингвиста, профессора Московского университета, члена-корреспондента РАН и Британской академии наук Александра Кибрика. «Мы берем на себя все-таки обязательство решить, сибирско-татарский язык и татарский язык - это один язык или не один, а два языка. У нас в институте много лет работа соответствующая проводилась. Группа исследователей под руководством Юрия Корякова выработала список языков народов России. Такой список очень нужен. В общем, Институт языкознания РАН признал существование сибирско-татарского языка. Аргументы за существование отдельного сибирско-татарского языка есть, безусловно».

Милеуша Хабутдинова: «Я уважаю сибирских татар, их культуру. Мы же один народ. Аяз Гилязов посвятил часть своего творчества сибирским татарам, Наки Исанбет изучал их творчество» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас мы позволяем себя раздробить и сломать»

На статью обратила внимание доцент КФУ, литературовед Милеуша Хабутдинова, опубликовав ряд эмоциональных постов в социальных сетях. В беседе с журналистом «Татар-информа» она рассказала, чем опасно решение московских ученых и почему это событие не должно оставаться без реакции со стороны широкой татарской общественности.

«Я была просто шокирована тем, что узнала, – призналась ученый. – Институт языкознания Российской академии наук нам прямо в лицо заявляет: “Никакой татарской нации нет, ее просто выдумали при Советском Союзе”. Эта парочка “специалистов” – Гульсифа Бакиева и Юрий Квашнин – от имени сибирских татар кидали в сторону нашей нации вот такие оскорбления, и никто из присутствовавших на конференции крупных ученых их не остановил! О нашей нации говорят такое, а Татарстан молчит. В республике об этом не говорят!

На День родных языков нам сделали такой "подарок", а мы молчим, целых две недели никакой реакции! Республика должна же, наверное, как-то ответить? А если мы молчим, что, мы согласны с таким решением?

Если бы сейчас были живы наши ученые Фоат Ганиев, Диляра Тумашева, Вахит Хаков, разве смогли бы они спокойно принять такое заявление? Нам сказали, что татарской нации не существует! Республика не в состоянии защитить свой народ? Нам теперь что, сидеть тихо? Это ведь заявили не на на кружке самодеятельности, а в Российской академии наук. Мы должны задуматься об этом. Давайте вместе с народом обсудим, решим.

Я уважаю сибирских татар, их культуру. Мы же один народ. Аяз Гилязов посвятил часть своего творчества сибирским татарам, Наки Исанбет изучал их творчество. Сейчас мы позволяем раздробить нас и сломать. Мы и так в плачевном положении. Мы теряем национальное образование. Это наша трагедия.

За нашими учеными должно стоять государство. У татарского языка отнимают одну из его ветвей – об этом руководству республики сообщили? Что, завтра мишар оторвут от нас – этого будем ждать?

Я простая учительница. Прочитала эту статью и вынесла на обсуждение в интернет – на меня набросились: “Зачем ты это сделала?”

На таких больших мероприятиях обычно республика доносила свою позицию. Здесь выступал замдиректора ИЯЛИ Олег Хисамов – если честно, мне его было жалко. Чувствовалось, что он не был готов к этому разговору, не было поддержки со стороны института. Раньше ученые, писатели по сложным вопросам через Рафаэля Хакимова получали советы, напутствие Минтимера Шаймиева, а сейчас видно, что связь между учеными и властью прервана.

Мы ведь должны чувствовать ответственность. В Академии наук Татарстана есть специальный центр, который курирует национальные вопросы. Кажется, что он не может строить диалог с Российской академией наук, не может выйти на дискуссию. Мне говорят, что это политический фактор, все спускается сверху. Давайте вспомним 1940-1960 годы. Наши ученые могли поехать в Москву и аргументировать свою позицию. И во время суверенитета ездили, говорили с Москвой. Мы теперь что, ничем не можем ответить? Когда посмотрела выступления, у меня осталось впечатление, что нас просто побили и выпинули.

Искандер Измайлов держался лучше, молодец. Вроде он был сильнее в этой дискуссии, но было заметно, что Институт истории имени Ш. Марджани тоже не готовился к этой дискуссии. Они посчитали это обычной конференцией, а Москва нами воспользовалась. Теперь они приведут аргумент, что казанская сторона тоже участвовала в дискуссии, и в результате этого обсуждения язык сибирских татар станет отдельным языком.

Языки изучать надо, но русские ведь сами не разделяют свой язык на диалекты, тем самым разрушая его. Мы татарский язык изучаем, выделяя диалекты. Не зря говорят “бүленгәнне бүре ашар”: отделение – это путь к гибели. Я думаю, Татарстан тоже недостаточно внимания уделял сибирским татарам. Вроде бы и в экспедиции ездим, то ли не можем донести их результаты до людей? Они теперь живут в надежде на поддержку Москвы».

Олег Хисамов: «Совсем не обязательно, чтобы мнение Института языкознания РАН совпадало с нашим мнением или других ученых. Нельзя только на основании этого делать вывод, что татары теперь будут разделены» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«“Отделили от татарского языка” - такая формулировка не соответствует действительности»

Олег Хисамов, выступавший на конференции со стороны Татарстана, заявил, что в материале KazanFirst неправильно расставлены акценты.

«Акцент в статье неправильный. “Отделили от татарского языка” - это не соответствует действительности. Никто разделить татар не может, - уверен Олег Хисамов. – То, что было 21 февраля, - это научная дискуссия. По этому вопросу могут быть разные взгляды. Совсем не обязательно, чтобы мнение Института языкознания РАН совпадало с нашим мнением или других ученых. Я склонен позиционировать это просто как один из спорных вопросов, которые существуют в области науки. Спор идет не один год. Если для кого-то это стало открытием, то это еще ни о чем не говорит. Нельзя только на основании этого делать вывод, что татары теперь будут разделены. Надо смотреть на результаты переписи – они говорят об обратном. Когда из почти полумиллиона татар, проживающих в Сибири, всего 6297 человек считают себя отдельным народом, это прямое доказательство, что татары как раз едины. И не надо о нации судить только по языковым показателям, тут надо рассматривать все – историческую, религиозную, культурную общность и так далее.

Да, среди сибирских татар есть некоторые активисты, которым очень нравится вступать в такие споры, и они охотно в них участвуют. Их намерения очевидны - расколоть татар. Что бы они там ни решили, мы остаемся при своем мнении: сибирские татары – неотделимая часть нашего народа.

В то же время игнорировать такие научные дискуссии нам тоже не стоит. Если идут попытки разделить татар и разные активисты постоянно этот вопрос поднимают, то мы тоже должны усилить нашу деятельность в этой сфере. И с точки зрения науки тоже. Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова в этой области работает немало. С момента основания института ежегодно выезжаем в экспедиции, издаются наши книги. Эти вопросы в них освещаются. Через свои труды, разные выступления, в своих интервью мы постоянно выражаем свою позицию».

Дамир Исхаков: «Сейчас нам необходимо донести до общественности, что татарскому языку грозит опасность быть раздробленным на куски, и собрать мнения от народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Северные и южные немцы в своих диалектах друг друга просто не поймут, а литературный язык их объединяет»

Доктор исторических наук, член Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Дамир Исхаков:

«На меня вышли некоторые татарские организации из Сибири, в том числе и организации сибирских татар. Они не согласны с решением Института языкознания Российской академии наук. Они собираются написать в Москву с требованием не разделять татарский язык. Здесь есть основание изменить решение ученых, работать можно.

Сейчас нам необходимо донести до общественности, что татарскому языку грозит опасность быть раздробленным на куски, и собрать мнения от народа. У Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова по этому вопросу должна быть академическая позиция. Если нет, ее надо выработать.

Как я раньше всегда говорил, никакого “языка сибирских татар” не существует. Язык, на котором говорят в отдельных деревнях, районах, – это не литературный язык, а просто диалект. То, чего нет, невозможно сделать на научной основе. Институт языкознания в Москве этот вопрос хочет решить, превращая академические подходы в политические. Якобы если есть народ – сибирские татары, значит, у них должен быть свой язык. Само существование такого отдельного народа тоже вызывает споры. Лишь 1/12 часть татар, проживающих в Сибири, записались как сибирские татары. Ведь большинство жителей признали себя татарами. Возможно ли сделать отдельный язык для 6,3 тыс. человек? Они не живут компактно. Рассеяны по районам Сибири. У них также нет отстаивающей эту позицию общей организации. В таких условиях разве можно сделать научно обоснованный отдельный язык? Мы должны это объяснить людям, учитывая и научное основание, и общественное мнение. Диалектная система сибирских татар Татарстаном полностью изучена. Там работали и этнологи, и историки, и не было таких, кто пришел бы к мнению, что сибирские татары – это отдельная национальность.

Как человек, побывавший в многочисленных экспедициях, скажу: некоторые мишарские говоры еще более далеки от татарского литературного языка, чем диалект сибирских татар. Но мишаре не считают это основанием отделяться от народа, и не собираются этого делать, и литературного татарского языка тоже не отрицают, потому что литературный язык должен быть общим для всех групп. Например, внутри немецкой нации такое тоже есть. Северные немцы и южные немцы, если попытаются поговорить на своих диалектах, просто не поймут друг друга, а литературный язык их объединяет. Такая же ситуация и у испанцев и англичан. В больших нациях особенностей этнических и языковых бывает довольно много. Но из-за этого они не упраздняют литературный язык, а наоборот, сохраняют его как единый язык, на котором могут общаться все диалектные группы. Южные и северные китайцы тоже на уровне народного языка друг друга не понимают. Китайскую нацию также объединяет литературный язык.

В самом конце этой проведенной 21 февраля в Москве видеоконференции есть сакраментальная фраза. Профессор Московского университета, академик РАН Александр Кибрик заявляет: «Мы включили сибирско-татарский язык как отдельный язык». Как они его включили, какое было научное обоснование? Это официальное решение на уровне государства или просто инициатива самого Института языкознания? При просмотре дискуссии видно, что этот вопрос они научно обосновать не могут. Эти вещи нам надо знать».

Ринат Насыров: «Татары всегда сохраняли единство и разделяться не должны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отделяться от татар не собираемся»

Руководитель общественной организации «Конгресс татар Тюменской области» Ринат Насыров заявляет, что ни о каком отделении речи быть не может.

«Гульсифа Бакиева и ее муж Юрий Квашнин уже много лет ведут работу по отделению сибирских татар. Этот вопрос возник не сегодня, - говорит Ринат Насыров. - У нас другие ученые не на стороне отделения сибирских татар, вот только эти двое. Кто им дал право говорить от имени сибирских татар? Пусть, как ученые, выражают только собственное мнение и не вмешивают сюда весь народ. 9 марта мы с участием крупных ученых, представителей татарской интеллигенции проводим встречу и там обсудим этот вопрос. К какому общему мнению придем – сообщим об этом.

Говорю от имени общественных организаций сибирских татар: мы не собираемся отделяться от татарского народа».

«Татары всегда сохраняли единство и разделяться не должны»

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров заявил, что вопрос сибирских татар будет вынесен на обсуждение на очередном заседании Бюро конгресса.

«Прозвучавшие в Российской академии наук заявления – это одно из проявлений политики, которая велась в течение многих лет. Я выражаю свое несогласие с предложениями о необходимости выделить язык сибирских татар из татарского литературного языка, - сказал Данис Шакиров. - Сибирские татары тоже против разделения татарского литературного языка. Об этом на протяжении многих лет нам заявляют сами татарские организации в Сибири. На очередном заседании Бюро Всемирного конгресса татар этот вопрос также будет рассматриваться».

На конференции ученые из Татарстана аргументированно объяснили различия между литературным языком и диалектами. Татарский народ, который до этого оставался единым, не должен разделяться.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского