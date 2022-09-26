«Нам удалось снизить 1100 новых рисков на предприятиях в Татарстане»

На предприятиях СИБУРа в Татарстане вводятся новые принципы риск-менеджмента. Эксперты компании рассчитывают, что эта система позволит существенно снизить риски нештатных ситуаций, а также уменьшить недовыработку и производственные потери.

Чем больше выявили, тем надежнее производство

В компании СИБУР на протяжении восьми лет действует система управления рисками (СУР). С этого года ее стали также внедрять на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме».

Система позволяет контролировать и правильно реагировать на нежелательные события на производстве, последствия которых выражаются в недовыработке или ухудшении качества продукции, увеличении производственных потерь, повышении аварийности или индекса травматизма и т.д.

На текущий момент в СИБУРе на всех предприятиях насчитывается более 10 тысяч производственных рисков разного уровня критичности. На каждый из этих случаев разработан набор мероприятий, которые их предотвращают или позволяют снизить их последствия для производства. То есть чем больше рисков выявлено и описано, тем выше производство защищено от нежелательных ситуаций.

Как работает СУР в СИБУРе?

Сам цикл управления риском в СИБУРе состоит из классических этапов: идентификация рисков, анализ и оценка, разработка стратегии управления рисками, реализация стратегии, контроль эффективности процесса. Риски могут быть разной критичности: высокие, средние, низкие или приемлемые. В зависимости от критичности определяется эффективный способ управления ими.

Очевидно, что всеми рисками не может управлять узкая группа специалистов. Поэтому работа распределена между большим количеством сотрудников и руководителей предприятий и функций. У каждого есть своя роль в процессе управления рисками, разработана и действует определенная ролевая модель. Самая важная роль – владелец риска. Обычно это руководитель подразделения или функции на предприятии, обладающий необходимыми ресурсами.

Вся информация о риске, в том числе история управления им, фиксируется в реестре рисков предприятия. В нем каждое производство в ежедневном режиме отражает сценарии вновь выявленных рисков, оценивает вероятность и критичность возможных последствий, формирует свой перечень мероприятий по управлению рисками, отслеживает статус их реализации. Информация об управлении рисками выносится на дашборд, с помощью которого можно оценить, насколько эффективно происходит это управление.

Опыт других регионов перенесли в Татарстан

На предприятиях СИБУРа в Татарстане внедрение СУР началось с апреля 2022 года. Конечно, управление различными рисками по направлениям до этого осуществлялось и на «Нижнекамскнефтехиме», и на «Казаньоргсинтезе», и на ТГК-16. Однако сейчас внедряется системный комплексный подход. Плюс новая система позволила учесть опыт управления рисками на предприятиях СИБУРа в других регионах.

«В первую очередь нужно было обеспечить условия для внедрения изменений: создать четкое понимание, что изменения необходимы, продемонстрировать, что следование стандарту позволит более предсказуемо достигать ожидаемых результатов каждому сотруднику и предприятию в целом, упростит кросс-функциональное взаимодействие за счет использования единых подходов. Далее необходимо было определить так называемых агентов изменений, которые должны первыми осмыслить и принять новый подход, организовать полномасштабное их внедрение на предприятиях при нашей поддержке», – рассказывает о том, как началось внедрение системы в Татарстане, Марат Магсумов, руководитель проекта «Развитие системы управления рисками в производстве», функции «Эффективность производства» компании СИБУР.

Следующим шагом стало обучение новым подходам и практикам, в том числе через «обучение действием», когда сотрудники на базе полученных теоретических знаний на практике самостоятельно пробуют выявлять риски, описывать и оценивать их, формировать эффективные стратегии управления. На заключительном этапе важно обеспечить приживаемость изменений, когда все участвующие в процессе сотрудники не только знают и понимают принципы процесса, но и в своей работе регулярно используют полученные навыки.

«По итогам такой работы на КОС, НКНХ и ТГК-16 с середины апреля до начала августа удалось выявить, описать, оценить и разработать мероприятия по митигации (усилия, направленные на снижение вероятности реализации рискового события и на уменьшение тяжести последствий реализации риска, – прим. Т-и) 1100 новых рисков», - подытоживает Марат Магсумов.

Непрерывная работа

Работа по внедрению СУР на татарстанских предприятиях продолжается. Завершить ее планируется в 2023 году. Однако на этом не закончится выявление рисков. В компании отмечают, что процесс управления рисками непрерывен, так как новые условия постоянно создают новые риски.

Для примера – за первые 7 месяцев текущего года на предприятиях компании СИБУР в целом было выявлено более 4000 новых рисков. А это значит, что при правильном управлении появилась возможность не допустить столько же нежелательных событий с разными последствиями: снизить упущенный маржинальный доход, не допустить производство некачественной продукции, уменьшить аварийность и травматизм, повысить экологичность.