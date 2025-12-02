Коробченко о форуме Сomtrans: «Нам сам бог велел проводить такие выставки»

Специализированная отраслевая выставка и форум коммерческого автотранспорта Comtrans пройдут в Казани в следующем году и соберут производителей со всей России и ряда зарубежных стран. Почему Татарстан выбран площадкой для проведения форума и чем республика будет удивлять – в материале «Татар-информа».





Олег Коробченко: «Татарстан имеет огромный опыт проведения международных выставок»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Огромный опыт проведения международных выставок»

Крупнейшая специализированная отраслевая выставка и форум коммерческого автотранспорта в России Comtrans пройдут в столице Татарстана с 6 по 9 октября 2026 года на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной этим мероприятиям.

«Татарстан имеет огромный опыт проведения международных выставок, поэтому когда к нам вышли с предложением провести выставку автотранспорта в Татарстане, мы, конечно же, его поддержали», – заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, приветствуя журналистов.

Он подчеркнул, что в современных реалиях необходимо всячески поддерживать автопроизводителей. В том числе проведением больших форумов, обсуждений и демонстрацией достижений отечественных производств.

Коробченко отметил, что в республике расположены четыре крупных автопроизводителя: КАМАЗ, «Соллерс», «Аурус» и «РариТЭК», а также 60 крупных производителей автокомпонентов и более 200 производств обычных компонентов.

В республике расположены четыре крупных автопроизводителя Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Больше 10% от всего промышленного производства республики приходится на машиностроение. Нам сам бог велел проводить такие форумы для наших автопроизводителей, чтобы продвигать их, выводить на новый уровень и локализовывать новые производства в Татарстане», – заявил Коробченко.

«Казань Экспо» позволит совместить три формата»

В свою очередь директор выставки и форума Роман Кузьмин рассказал, что выбор Татарстана как площадки для проведения форума был не случаен, ведь здесь есть мощная промышленная база и развития транспортная инфраструктура.

«Центр ‘’Казань Экспо’’ – это уникальная площадка, которая позволит совместить три формата: отраслевую выставку, федеральную программу и полноценный тест-драйв коммерческой техники», – заявил Кузьмин.

Роман Кузьмин рассказал, что выбор Татарстана как площадки для проведения форума был не случаен Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одной из особенностей форума и выставки Кузьмин назвал проведение как раз тест-драйва представленных на экспозиции образцов техники. К слову, Коробченко, узнав о нем, сразу же предложил рассмотреть еще и дополнительную площадку «Казань-ринг».

В разговоре с «Татар-информом» Кузьмин поделился, что Казань может стать постоянной площадкой для проведения выставки и форума. Однако это произойдет в том случае, если мероприятие пройдет успешно в 2026 году.

«До проведения форума сложно говорить о постоянной смене локации, но если он пройдет успешно, то есть большая вероятность, что он и дальше будет проходить в Казани», – рассказал Кузьмин.

«Комплекс полностью готов к проведению такого форума»

Если же говорить о подготовке к мероприятию, то первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев рассказал, что комплекс уже готов обеспечить необходимым сервисом и создать все условия для успешного проведения форума и выставки.

Игорь Астафьев рассказал, что комплекс уже готов обеспечить необходимым сервисом и создать все условия для успешного проведения форума и выставки Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Комплекс полностью готов к проведению такого форума. Мы уверены, что сможем сформировать деловой центр развития коммерческого автотранспорта. Уже рассылаются приглашения участникам и производителям автомобилей и комплектующих», – поделился Астафьев.

В заключение он предложил воспользоваться опытом проведения других мероприятий и организовать технические визиты на автомобильные предприятия Татарстана, а также провести дни поставщика.

«Мы полностью нацелены на успех и выполнение поставленных задач», – резюмировал Астафьев.

Выставки Comtrans проводятся начиная с 2000 года. В последние годы ее посещают около 17 тысяч участников из различных регионов России, а также из стран СНГ. За короткий период участники знакомятся с продукцией ведущих производителей, а также оценивают характеристики, особенности и пригодность в современных условиях.