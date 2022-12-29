«Нам предрекали крах»: Володин объявил основные результаты в экономике России за 2022 год

Несмотря на беспрецедентное давление и введение против России более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная Президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сегодня российская экономика демонстрирует эффективность принятых решений.

«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %. Их планы провалились», – написал он в своем телеграм-канале.



Все социальные обязательства перед гражданами выполняются, а безработица находится на историческом минимуме — 3,7%, добавил Володин.

Инфляция по итогам года достигла 12,19% – ниже, чем во многих других странах, заверил спикер Госдумы. При этом он сравнил основные показатели с другими странами. Так, в Польше инфляция, по его данным, составила 16,1%, в Чехии — 17,2%, в Эстонии и Литве — 21,4%, в Латвии — 21,7%, а в Венгрии — 23,1%.

Также Володин напомнил о рекордном со времен СССР объеме построенного жилья – в 100 млн кв. метров, темпах строительства дорог и собранном урожае – 150 млн тонн зерна. «В советский период наша страна была импортером — сейчас стала мировым лидером по объемам экспорта пшеницы», – отметил Володин и тут же добавил: «Но результаты не должны успокаивать. Проблем еще много. Их необходимо решать. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития».

Напомним, санкции против России западные страны ужесточили после начала военной спецоперации на Украине, о которой Путин объявил 24 февраля.