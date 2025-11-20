news_header_top
«Нам очень жаль». Велимир Перасович рассказал о травме Си Джея Брайса

Фото: unics.ru

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победного поединка с «Енисеем» (88:74) в рамках регулярного турнира Единой Лиги ВТБ обсудил ситуацию вокруг травмированного американского защитника Си Джея Брайса.

Игрок получил повреждение в противостоянии с московским ЦСКА (76:75). Казанский клуб продемонстрировал солидарность с баскетболистом, надев на встречу с красноярской командой майки с фотографией Брайса и пожеланием быстрее поправляться.

«Он рискует пропустить несколько месяцев карьеры. Сейчас решается вопрос о проведении операции. Очень жалко парня. Он отличный человек и классный игрок. Последние игры проводил через боль, преодолевая ее снова и снова. Это заслуживает искреннего уважения».

Вместе с Брайсом лечением занимаются защитник Пэрис Ли и форвард Дешон Пьер.

