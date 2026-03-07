«Нам очень важно ваше тепло»: бойцы СВО обратились к жительницам РТ в честь 8 Марта

Бойцы специальной военной операции записали видеообращение, в котором поздравили жительниц Татарстана с Международным женским днем.

«Желаю вам большой любви в ваших отношениях, крепких семей, здоровья вашим детям», – рассказал один боец.

Другой боец пожелал женщинам не знать ни горя, ни бед, а еще, чтобы их защитники, находящиеся в зоне СВО, вернулись домой целыми и невредимыми.

Еще одно поздравление записано из освобожденного Артемовска.

В свою очередь, боец добровольческой бригады «Святой Георгий» отметил, что для воинов очень важны женская любовь и тепло, а сам праздник очень почитаем среди настоящих мужчин, потому что именно ради жен, девушек и матерей и совершаются подвиги в зоне СВО.

«Наши стремления, старания, труды не имели бы никакого смысла, если бы нас дома не ждали такие прекрасные девушки и женщины» – отметил он.