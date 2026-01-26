«Нам нужны другие хоккеисты». Квартальнов раскритиковал переход Спунера в «Динамо-Минск»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов резко высказался по поводу недавнего приобретения клуба — нападающего Райана Спунера. Канадский форвард, подписавший контракт с белорусским клубом 25 января, еще не прибыл в Минск, но уже получил порцию критики.

На пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» Квартальнов прямо заявил, что канадец – хоккеист не того формата, который ему нужен.

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде слишком много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», – сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Текущий сезон Спунер начинал в китайском клубе «Шанхайские Драконы», где в 31 матче набрал 20 (5+15) очков. В начале января он перебрался в швейцарскую «Лозанну», за которую успел провести 6 игр, прежде чем вернуться в КХЛ.

Райан Спунер — хорошо известная в лиге фигура. Всего в КХЛ он провел 367 матчей за минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард», набрав 291 (86+205) результативное очко. Однако, судя по словам Квартальнова, прошлые заслуги игрока не гарантируют ему места и понимания в нынешней команде.