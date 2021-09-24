Нужно развивать критическое мышление: молодежи Казани рассказали о борьбе с экстремизмом

В Казани стартовал молодежный форум «Конструктив», посвященный профилактике экстремизма и терроризма. Открыл мероприятие министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Он рассказал, что на форуме собрались казанцы от 18 до 35 лет.

«Нужно знать, как вести профилактическую работу, чтобы она была действенной. Наша аудитория очень специфична – это подростки, студенты, а также те, кто занят поисками себя после выпуска из вуза», – отметил министр.

Фото: © Гузель Хусаинова

Сулейманов отметил, что сейчас со стремительной скоростью развиваются социальные сети. По словам министра, из-за этого сложно отследить, есть ли у подростков друзья в реальности, а не только в онлайне. Сомнительное окружение или информация из интернета легко может пошатнуть внутреннее состояние человека, который и так испытывает кризис. Главная цель мероприятия – развить у молодежи критическое мышление и стрессоустойчивость, а также уметь противодействовать вербовкам и манипуляциям.

«Мы развиваем психологические службы, взаимодействуем с образовательными организациями и другими ведомствами. Например, нами создан проект „Свои“, он направлен на то, чтобы с человеком в кризисной ситуации были рядом помощник и наставник. Мы стремимся, чтобы все сервисы работали в комплексе», — объяснил Сулейманов.

Фото: © Гузель Хусаинова

Президент «Академии творческой молодежи РТ» Никита Потапов добавил, что форум, посвященный профилактике экстремизма и терроризма, проводится в республике третий раз. В прошлом году из-за пандемии его провели полностью в онлайе. В этом году организаторы выбрали смешанный формат – часть участников участвует очно, еще порядка тысячи человек присоединятся онлайн. В течение трех дней участники форума будут слушать тематические лекции, а также поучаствуют в кейс-турнире. Объединившись в команды, участникам предложат нестандартные методы профилактики деструктивных идей.

Фото: © Гузель Хусаинова

«Благодаря совместной работе с Министерством молодежи РТ нам ежегодно удается организовывать девять проектов для молодежи. Одно из направлений – создание пула молодых специалистов в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Это один из наших брендовых проектов», – рассказал Потапов.

Фото: © Гузель Хусаинова

Сегодня участники форума услышат лекцию от пяти спикеров. Среди них – руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев, экстремальный психолог Татьяна Синицына, автор книги о травле подростков Светлана Моторина.

Кроме того, к форуму присоединятся спикеры из других городов – Москвы, Новосибирска, Челябинска, Уфы и Красноярска. Они поделятся своим специфическим опытом и помогут освоить навыки, которые затем участники форума смогут применить в жизненных ситуациях.