«Нам нужен крепкий тыл»: Путин объяснил важность выборов в период спецоперации

Президент России Владимир Путин объяснил, какую роль играют предстоящие осенние выборы во время проведения военной спецоперации на Украине. По его словам, кампания должна способствовать развитию надежной демократической системы в РФ.

«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит надежную, развивающуюся демократическую политическую систему. Так что, выборы, надеюсь, будут этому способствовать», – сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Большая нагрузка будет лежать на сотрудниках избирательных комиссий всех уровней, добавил Президент. «Если какая-то дополнительная помощь нужна будет от государства – пожалуйста, я всегда в вашем распоряжении», – сказал он.

Подготовка к выборам «идет полным ходом», сообщила Памфилова. По ее словам, при этом учитывается основной принцип избирательной кампании – открытость и прозрачность, передает пресс-служба Кремля.

«Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда», – заявила она.