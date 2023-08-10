«Нам нужен День татарской каллиграфии!»: «Хазинэ» открыла выставку ко дню изящного письма

Национальная художественная галерея «Хазинэ», подразделение Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», посвятила Всемирному дню каллиграфии сборную выставку изящного письма, собрав вместе образцы арабской вязи, старинных книг на кириллице и свиток со строками Торы на иврите. Дата празднования Всемирного дня каллиграфии 9 августа была учреждена не так давно – в 2017 году, в Казани отдельная выставка именно к этому дню организована впервые, подчеркнули музейщики.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Мы смогли собрать какое-то количество не только арабской каллиграфии, но и китайской, кириллицы… В каждом городе Китая есть своя мастерская каллиграфии. И у нас история богата, она просто в один момент прервалась. И, наверное, нам даже нужно подумать об определении отдельной даты татарской каллиграфии. Ведь говоря о Баки Урманче, надо помнить, что все его рукописи написаны арабской каллиграфией, потому что эта память сердца, и души, и народа осталась у него на многие годы», – сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Образцы затейливого письма расположились в залах первого этажа галереи. Среди самых старинных экспонатов на кириллице – азбуковник XVII века (сборник статей, аналог энциклопедии) в кожаном переплете, рукопись не ранее 1767 года, Цветник XVIII века (это также сборник) Почаевского Успенского монастыря, на китайском – несколько благопожеланий, выполненных мастерами на лубочных листах в конце XIX – начале ХХ века (например, с названием «Счастье приехало»).

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

И, конечно, большая часть выставки представлена арабо-графическими работами: здесь и творения Баки Урманче из фондов Музея ИЗО РТ, и произведения современных авторов – Владимира Попова, Наджипа Наккаша, Ришата Саляхутдинова, Альфии Исхаковой, Розы Хузиной, Гульназ Исмагиловой, а также учеников Центра арабской каллиграфии и исламских искусств Казанского исламского университета (РИУ).

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Один из экспонатов – длинный список, выполненный мелким плотным почерком на свитке из кожи. Это рукописный лист Торы, над которым кропотливо работал дед известного в Казани художника, заслуженного работника искусств Татарстана и заслуженного художника России Григория Эйдинова Арон Эйдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Это один из многих свитков, которые писал мой дед. Литература на иврите с 1917 уже не издавалась. А для богослужений такие тексты по-прежнему нужны были. У деда это была то основная работа, то ли параллельная... Он покупал на рынке телячью шкуру, а затем я видел весь процесс превращения этой шкуры в пергамент. Он готовил тушь, делал из ольховых шишек чернила и писал гусиными перьями – говорил, что священный текст нельзя писать железом. Я до сих пор удивляюсь: без каких-либо приспособлений, увеличительного стекла, настольной лампы – только с помощью обыкновенных очков, завязанных тесемочкой на затылке», – поделился воспоминаниями о создании подобных свитков дедом Григорий Эйдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Часть экспонатов для выставки (например, старинные арабо-графические книги) предоставила Научная библиотека имени Лобачевского КФУ. А первыми ее посетителями стали Генеральный консул Ирана Давуд Мирзахани, генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

Экспозиция будет работать в галерее «Хазинэ» до 10 сентября.