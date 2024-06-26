«Нам немного не хватает»: на содержание кладбищ в Казани выделили около 26 млн

На содержание мест захоронений на казанских кладбищах из бюджета города ежегодно выделяют порядка 26 млн рублей. Однако этих средств недостаточно, отметил в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.

«Мы сейчас готовимся совместно с подрядчиком МУП “Ритуал” написать письмо в исполнительный комитет. Действительно, немного нам не хватает, потому что львиная доля из этого – 35%, или порядка 9 миллионов рублей, уходит региональному оператору на вывоз мусора. “Ритуалу” остается около 11 млн. Но это же и ручная уборка, и в тяжелых местах [работы]», – прокомментировал он.

Остальные деньги вкладывают в работы на мемориальных кладбищах – 1,2 млн рублей и валку аварийных деревьев – порядка 3,7 млн.

«В данный момент мы готовим обращение в исполком, чтобы увеличить расходы на эти цели», – уточнил Ишкин.