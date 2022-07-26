«Нам не удалась цельность»: Шаронов – о поражении от «КАМАЗа» и втором проигрыше подряд

Бывший капитан и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, ныне возглавляющий «СКА-Хабаровск», прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура Первой лиги против челнинского «КАМАЗа» (3:2).

«Если в целом брать игру, то нам не удалась цельность. Мы проводили неплохие эпизоды и в то же время эпизоды проваливали. Это касается игры в целом, и атаки, и обороны. Исходя из этого сложился счет и результат. Как оцениваю игру Александра Гаглоева? Он сыграл обычно, на своем уровне. Не хочу комментировать игру других игроков», – заявил Шаронов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после двух поражений в двух матчах хабаровский «СКА», руководимый Шароновым идет на 16 месте в турнирной таблице Первой лиги.

Следующий матч хабаровчане проведут 31 июля в Казани на стадионе «Центральный», где будут играть на протяжении трех месяцев из-за проблем с газоном на арене в Хабаровске.

В свою очередь, челнинский «КАМАЗ» после двух побед в двух играх делит первое место в таблице Первой лиги.