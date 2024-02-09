«Нам есть из кого выбирать!»: Совет молодежи предприятий Казани провел первое заседание

Сегодня в Казани прошло первое заседание Совета молодежи предприятий и организаций города. Мероприятие состоялось в культурном центре «Московский» при поддержке властей столицы Татарстана.

Создание совета было инициировано молодыми сотрудниками предприятий для решения производственных и социальных вопросов. Заседание прошло при участии мэра Казани Ильсура Метшина.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

«Хороший пример, что инициатива пошла с низов и молодежь сама изъявила желание быть активными. Они — большая армия, и это здорово, что мы обсуждаем такие вещи. Человек, который стремится стать лучше и состояться, — это достойно, но самое главное — он всегда состоится», — отметил в приветственной речи глава города.

В первом заседании приняли участие 150 представителей таких компаний и предприятий, как ПАО «Татнефть», «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод и ряд других.

Были среди участников встречи и топ-менеджеры: гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, гендиректор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова, гендиректор ICL Евгений Степанов и другие.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

«Для нас это знаменательный день, мы долго к этому шли. Наша основная задача — популяризация рабочих и инженерных профессий. Четверть из наших рабочих — это именно молодежь. Сегодня здесь присутствует порядка 60 представителей крупных организаций. Планируются профориентацонные уроки в школах, производственные отряды, где будет происходит работа со студентами с бесплатным обучением», — пояснил член Совета молодежи, Айдар Зайгиддинов.

Кроме того, было заявлено, что создаются все условия для реализации молодежи в разных направлениях. Это ГТО, Кубок мэра, интеллектуальные викторины, шефство за парком «Сосновая роща», гуманитарная помощь и многие другие мероприятия.

Организаторы поделились, что планируют провести стратегическую сессию с целью пополнения кадрового резерва Казани именно молодыми специалистами.

«На сегодняшний день началась системная работа и борьба за молодежь. Я считаю, что только одной заработной платой этот вопрос не решить. Отмечу, что „Татнефть“ и другие крупные предприятия никогда не оставляли эту работу с молодыми специалистами. Безусловно, есть и будет результат. Молодежь априори активная, и это прекрасно. Мы как горо, будем поддерживать все эти начинания и мероприятия. Мы студенческая Казань, и нам есть из кого выбирать!» — выразил уверенность Ильсур Метшин.

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

В завершение мероприятия прошла церемония награждения предприятий. Кроме того, прозвучала песня «Этот город самый лучший».