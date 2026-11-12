«Нам есть что рассказать»: Аминов выступил за обмен телепрограммами с Китаем

Представители Татарстана участвуют в Форуме документального фильма «Один пояс, один путь», который проходит с 11 по 13 ноября в китайском городе Урумчи. Республику представляют генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Форум посвящен экологическому строительству и зеленому развитию регионов вдоль Шелкового пути. Он объединил представителей вещательных организаций, руководителей медиаотрасли, продюсеров и создателей документального кино из стран Центральной Азии, Европы, Китая и других регионов.

На церемонии открытия форума Ильшат Аминов рассказал об исторической связи Татарстана с Шелковым путем и важности международного сотрудничества.

«Я очень рад, что возрождается новый Шелковый путь. Я из Татарстана, из Казани. И Казань была частью этого большого Шелкового пути – у нас он назывался чайным путем», – отметил он.

Аминов напомнил, что во время визита в Казань на саммит БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин говорил об историческом значении города в торговле чаем с Европой через Волжскую Булгарию. По словам главы телекомпании, для Татарстана участие в таком международном проекте особенно важно.

Он также признал, что в последнее время документальному кино уделялось недостаточно внимания, и заявил о намерении активнее развивать это направление. Отдельно Аминов подчеркнул необходимость создавать качественный контент для молодого поколения, у которого меняются визуальные предпочтения и восприятие мира.

«Мы должны предоставить такой контент, чтобы они понимали этот мир, понимали людей, которые живут в мире – соответственно, сотрудничали и делали этот мир лучше», – сказал он.

Аминов также заявил о перспективах медиасотрудничества Татарстана и Синьцзяна. По его словам, татарстанские телеканалы готовы показывать программы о китайском регионе и его жителях, а в ответ хотели бы видеть на местных каналах фильмы и передачи о Татарстане.

«Мы только начали этот процесс. И я очень рад, что такой контент у нас появился. Мы и дальше будем стараться, чтобы программы о Синьцзяне, о людях Синьцзяна появлялись и на наших каналах. Хотели бы, чтобы на ваших каналах появились программы о Татарстане – это богатая, могучая, очень развивающаяся республика, один из опорных регионов России», – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какой Синьцзян хотел бы показать татарстанским зрителям, Аминов выделил сочетание истории и современности, природы и человека, а также человеческие истории.

«Я хочу показать сплав в Синьцзяне: исторический и современный; природа и человек; любовь, конечно же, как без любви? И дети. И, конечно же, я хочу показать Татарстан – такой же интересный, такой же фантастический, такой же устремленный в будущее. Нам есть что показать друг другу, нам есть что рассказать – это бесконечное количество человеческих историй, которые обогащают нашу жизнь», – сказал глава телекомпании.

Отдельно Ильшат Аминов остановился на изменении медиапотребления и интересах молодого поколения. По его мнению, сегодня особенно важно создавать яркий, эмоциональный и познавательный контент в коротком видеоформате.

«Мы должны делать очень эмоциональное, яркое, короткое, познавательное и в то же время нескучное видео. Нельзя быть скучными!» – подчеркнул он.

Сегодня, 12 ноября, в рамках презентационной программы форума генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков представит медиакомпанию, расскажет о ее деятельности, возможностях и проектах.

Программа форума началась 11 ноября с презентаций китайских и зарубежных продюсеров. Участники представили свои организации, документальные проекты и возможности для совместной работы. Также в первый день стартовали мастер-классы для студентов и преподавателей творческих вузов.

Сегодняшняя программа включает закрытый семинар по вопросам международного распространения документального кино и отраслевые дискуссии. Их участники обсуждают совместное создание фильмов о природе и экологии, продвижение историй о Китае за рубежом, продюсерское сотрудничество и взаимодействие телерадиокомпаний.

Завтра, 13 ноября, работа форума продолжится двумя дискуссиями. Они будут посвящены использованию новых технологий, искусственного интеллекта и коротких видео в документальном кино, а также режиссерскому мастерству. Запланированы презентация итогов форума и подписание соглашений о совместном производстве фильмов, обмене программами и стратегическом сотрудничестве.

Параллельно в Урумчи проходит кинофестиваль «Золотой тополь». С 11 по 15 ноября в кинотеатрах, вузах, библиотеках и книжных магазинах города показывают лучшие документальные фильмы Китая и других стран. После сеансов запланированы встречи с авторами картин.