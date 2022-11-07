«Нам есть чему поучиться у простых работяг»: в Казани назовут победителей «Безнең заман»

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Казани подвели итоги суперфинала Ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Имена победителей станут известны сегодня на Гала-концерте проекта. Церемония награждения и концертная программа традиционно состоятся в КРК «Пирамида».

На минувших выходных в течение двух дней проходили прослушивания финалистов «Безнең заман». Работающая молодежь, трудящаяся на предприятиях и в учреждениях Татарстана, демонстрировала свои творческие способности в индивидуальных и командных зачетах в музыкальном и танцевальном направлениях, а также в номинации «Минута славы». Кроме того, именно к финалу участники подготовили свои творческие визитные карточки.

Номера выступающих оценивало компетентное жюри. В юбилейном для фестиваля году в его состав вошел 21 эксперт. Среди них были и те, кто впервые оценивал выступления на молодежном проекте – к примеру, коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая.

«Я и не подозревала, что на предприятиях республики работает столь талантливая молодежь. И я очень рада, что в Татарстане существует движение, которое позволяет выплескивать их творческий потенциал. Тем самым, “Наше время – Безнең заман” вносит вклад в социальную, человеческую и общественную сферы жизни», – считает Кривицкая.

Она уверена, что проект является примером для других регионов в объединении и поддержке сотрудников предприятий. И если мотивацию молодых работников обеспечивает руководство, то в выборе репертуара и его грамотной подачи помогают сами жюри на традиционных мастер-классах. Занятия проводятся на протяжении всего фестиваля.

Высокую оценку работе «заманавцев» дал и еще один приглашенный член жюри — заместитель заведующего кафедрой народного танца, доцент Московского государственного института культуры, преподаватель кафедры искусства хореографа РГУ им. Косыгина, магистр хореографического образования Евгений Кузнецов.

«Профессионалам есть чему поучиться у этих простых работяг, настоящих артистов из народа. От них исходит такая энергетика и огонь, что я сам, как Прометей, зажигаюсь ими и стараюсь привезти этот огонь своим ученикам», – признался Кузнецов.

Многие приглашенные эксперты уверены, что другие регионы страны обязаны взять на вооружение опыт Татарстана в поддержке творческой работающей молодежи.

«За десять дет произошел колоссальный рост как самого проекта, так и участников. Несмотря на то, что все участники – производственники, но творчество внутри человека как энергию жизни никто не отменял. В этом и заключается великое качество фестиваля, который позволяет эту энергетику реализовывать в творчестве», – отметил заслуженный работник культуры РТ, президент Центра сценических практик, основатель школы драматургии и пластики, хореограф-постановщик Владимир Аносов.

Именно сегодня станет известен обладатель Гран-при фестиваля. Команда-победитель будет награждена дипломом, переходящим Кубком Президента Татарстана, денежной премией в размере 500 тыс. рублей. Также в фестивале учрежден почетный титул «Герой нашего времени», обладатель которого заберет премию в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, что проект проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.