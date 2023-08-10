«Нам есть, чем удивить партнеров»: что покажет промкластер Татарстана на форуме «Ростки»

Промышленный кластер Татарстана на российско-китайском бизнес-форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» представит экспозицию с участием предприятий из сферы машиностроения, нефтехимии и энергетики. Об этом сообщает Минпромторг республики с ссылкой на слова председателя промкластера РТ Сергея Майрова.

«Сегодня одним из основных партнеров России является Китай. Поэтому очень здорово, что именно Татарстан начала проводить такие форумы с прицелом на то, что они станут ежегодными и будут расти как по количеству новых участников, так и стран-участниц. В этом году зарезервированы площади в 25 тыс. квадратных метров под выставку и заявлено уже более 3,5 тыс. участников», — рассказал Майоров.

Он отметил, что форум даст возможности для наращивания кооперации с китайскими компаниями: чтобы не только закупали товары из Китая, а максимально добивались локализации китайской продукции на территории республики, и чтобы местные предприятия участвовали в этом процессе.

«Нам есть, чем удивить партнеров в сфере стройиндустрии. То оборудование, которое мы сегодня научились делать для производства железобетона, газобетона, в два раза дешевле европейских аналогов и в 4 раза меньше места занимает, в 4 раза меньше требует персонала, и, как итог, окупаемость в течение 2-3 лет», — подчеркнул Майоров.