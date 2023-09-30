Наложение СНТ «Сосновый Бор» на земли нацпарка «Нижняя Кама» признали реестровой ошибкой

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Сосновый Бор» выиграло судебный спор у Управления Росимущества в Татарстане и Ульяновской области по поводу своих границ.

В 1990 году исполком Тукаевского района предоставил этому СНТ право пользования земельным участком в деревне Белоус по соседству с национальным парком «Нижняя Кама». Однако, недавние кадастровые работы показали, что содержащиеся в ЕГРН сведения о границах земельных участков в товариществе неверны. Измерения спутниковым геодезическим двухчастотным GPS-приемником выявили наложение земель.

СНТ «Сосновый Бор» еще в декабре 2019 года обращалось в Росимущество с просьбой исправить неточность, но встретило отказ. После этого им был подан иск в суд. В свою очередь нацпарк требовал признать результаты межевания, в результате которого и возникло наложение, недействительными. Арбитраж по ходатайству истца назначил землеустроительную экспертизу.

Было установлено, что границы земельных участков товарищества «Сосновый Бор» и нацпарка «Нижняя Кама» соответствуют их правоустанавливающим документам, материалам межевых дел и данным государственного кадастра недвижимости. Но в результате обследования участков на местности и геодезической съемки выяснилось, что фактические границы смещены на 8–12 метров. Земля товарищества пересекает границы нацпарка. Общая площадь наложения составляет 4,5 тыс. кв. метров. В частности, в них вклинились земли общего пользования СНТ.

Кроме того, конфигурация земельных участков изменилась, а их площадь увеличилась. Их фактические границы тоже оказались смещены. По просьбе представителей нацпарка «Нижняя Кама» был произведен замер жилых домов и строений, расположенных на некоторых наделах товарищества. По одному из участков площадь наложения составила 18 кв. метров, по другому — 86 кв. метров. Если сами жилые дома находятся в границах СНТ, то хозпостройки за них выходят: это баня с бассейном на одном из участков и баня на другом. Часть участков СНТ в 2008 году была отнесена к землям населенных пунктов. Судя по материалам арбитражного дела, ими владеют достаточно известные в Набережных Челнах люди.

По мнению эксперта, несоответствие фактических границ карте-плану территории СНТ «Сосновый Бор» является самозахватом. Но так как границы СНТ «Сосновый Бор» смещаются, смещаются и границы нацпарка, которые являются смежными по всему периметру. После подвижки границ территории СНТ образуется пустота площадью 4,5 тыс. кв. метров. Таким образом, происходит обмен земельных участков.

Эксперт сообщил, что это реестровая ошибка. Она могла возникнуть из-за того, что привязка характерных точек была сделана в системе координат 1963 года. Причиной также могли стать округления в вычислениях и расчетах, ошибка в измерениях кадастровым инженером. При исправлении ошибки конфигурация земельных участков не изменится — только их координаты.

По ходатайству нацпарка «Нижняя Кама» была назначена дополнительная судебная землеустроительная экспертиза. Она пришла к тем же выводам. Суд постановил реестровую ошибку устранить. Этот вердикт подтвердили суды двух инстанций. Но Росимущество подало кассационную жалобу. Ее рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа назначено на 19 октября.

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова заметила, что реестровые ошибки довольно часты. «К примеру, участки, которые примыкают к водоохранным зонам, вдруг оказываются активно освоены садоводческими товариществами. И даже не самими СНТ, а людьми, которые в них входят», — объяснила она корреспонденту «Татар-информа».

Мингазова привела в качестве примера случай, имевший место на реке Киндерке. «Недавно мы доказывали, что человек незаконно захватил водоохранную зону. Там также произошло увеличение садового товарищества. Этот факт садовод скрывал и даже десять лет назад каким-то образом оформил в собственность свой расширенный участок. Суд признал, что это было сделано незаконно — не было необходимых согласований. Теперь нужно идти дальше: признавать, что это была реестровая ошибка», — рассказала доктор биологических наук.