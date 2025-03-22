Налоговый вычет за обучение в Татарстане: как оформить и сколько можно получить

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Налоговый вычет за обучение — это сумма, которая уменьшает облагаемый налогом доход, составляющий 13% НДФЛ. Условия получения вычета в 2025 году, возможная сумма возврата за учебу в вузах для себя и детей, а также причины отказа в выплате – в материале «Татар-информа».

Что такое налоговый вычет за обучение?

Согласно статье 219 НК РФ, налоговый вычет за обучение — это сумма, которая позволяет вернуть уплаченные налоги, потраченные на образование в разных учебных заведениях. Это часть социальной поддержки, которую предоставляет государство для важных гражданских расходов. Налоговый вычет можно оформить также за расходы на лечение, улучшение жилья и прочее.

Если человек учится и официально работает, он может получить 13% возврата от затрат на учебу, при условии, что учебное заведение имеет лицензию на проведение образовательной деятельности.

Кто имеет право на налоговый вычет за обучение?

Только те, кто работает официально и получает доходы, облагаемые НДФЛ, могут воспользоваться налоговым вычетом за обучение. Право на вычет имеют граждане, которые оплатили учебу:

- своё обучение в любой форме (очная, заочная, вечерняя и другие);

- обучение детей в возрасте до 24 лет на очной форме;

- обучение братьев и сестёр до 24 лет на очной форме;

- обучение подопечных до 18 лет;

- бывших подопечных до 24 лет.

Родители или опекуны могут вернуть деньги за обучение, если они платят НДФЛ, а другие родственники, например, бабушки и дедушки, такой возможности не имеют.

Какое образование подлежит налоговому вычету?

Налоговый вычет доступен не только за обучение в государственных вузах, но и в частных учебных заведениях, если у них есть лицензия. К ним относятся, например, спортивные секции, автошколы, музыкальные и художественные школы, школы иностранных языков, а также курсы повышения квалификации.

Размер налогового вычета

С 1 января 2024 года лимиты на налоговый вычет увеличились. Теперь можно вернуть до 150 тыс. рублей за собственное обучение (раньше — 120 тыс. рублей), и до 110 тыс. рублей — за обучение детей (раньше — 50 тыс. рублей). Эта сумма является общей для обоих родителей или опекунов.

Однако, новые лимиты будут действовать только для расходов 2024 года. То есть, в 2025 году можно будет оформить вычет за 2024 год с новыми лимитами, а за предыдущие годы — по старым.

Максимальный вычет за собственное обучение составит 19 500 рублей (13% от 150 тыс.), а за обучение детей — 14 300 рублей (13% от 110 тыс.).

Как получить налоговый вычет за обучение?

Вычет можно получить либо в текущем, либо в следующем году. Чтобы оформить вычет за предыдущие годы, можно обратиться:

-через портал госуслуг;

- на сайте ФНС;

- лично в налоговую инспекцию или МФЦ;

- отправить документы почтой.

Сроки подачи заявления

В 2025 году можно будет подать заявку на налоговый вычет за 2024, 2023 и 2022 годы.

Причины отказа в получении вычета

Отказ может последовать по следующим причинам:

- ошибка в данных налогоплательщика;

- подача декларации не в тот налоговый орган;

- истечение срока подачи заявления (по истечении трёх лет с момента оплаты).