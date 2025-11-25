Налоговый консультант рассказала, когда можно упрощенно получить налоговый вычет

Россияне могут воспользоваться упрощенной процедурой получения некоторых налоговых вычетов в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на возврат денег. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова налогового консультанта, члена Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксаны Мучараевой.

Эксперт рассказала, что без подачи декларации можно получить инвестиционный, имущественный, социальный вычеты, а также вычет на долгосрочные сбережения. Проверить возможность их получения можно через личный кабинет на сайте (ФНС), где будет также размещена частично заполненная форма соответствующего заявления.

Мучараева также предупредила, что возврат денежных средств инспекция предоставит только в случае, если у нее есть информация о доходах и расходах налогоплательщика. В случае отсутствия таких сведений у ведомства, придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.