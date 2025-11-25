news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 09:05

Налоговый консультант рассказала, когда можно упрощенно получить налоговый вычет

Читайте нас в
Телеграм

Россияне могут воспользоваться упрощенной процедурой получения некоторых налоговых вычетов в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на возврат денег. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова налогового консультанта, члена Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксаны Мучараевой.

Эксперт рассказала, что без подачи декларации можно получить инвестиционный, имущественный, социальный вычеты, а также вычет на долгосрочные сбережения. Проверить возможность их получения можно через личный кабинет на сайте (ФНС), где будет также размещена частично заполненная форма соответствующего заявления.

Мучараева также предупредила, что возврат денежных средств инспекция предоставит только в случае, если у нее есть информация о доходах и расходах налогоплательщика. В случае отсутствия таких сведений у ведомства, придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

#эксперт #налоги #налоговый вычет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025