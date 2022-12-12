Обнулят отчеты в режиме пилота: бизнесу Татарстана начнут считать налоги прямо на кассе
Организации и индивидуальные предприниматели Татарстана с нового года могут перейти на особый налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). В чем суть новой системы, кто ей сможет воспользоваться и как к ней подключиться – в материале «Татар-информа».
С нового года АУСН станет доступна для всех юрлиц
«Мы считаем своей миссией сделать так, чтобы нашим налогоплательщикам было просто и комфортно оплачивать свои налоги, чтобы они не тратили время на исчисление и уплату налогов. Новая система налогообложения – это тот режим, который соответствует планам. Это первая налоговая система в мире, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика», – заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.
АУСН – это экспериментальный налоговый режим, который проводится только в четырех регионах Российской Федерации: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.
На сегодняшний день АУСН могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели и организации, открывшиеся после 1 июля 2023 года, однако с 2023 года на этот налоговый режим смогут перейти все налогоплательщики-юридические лица при соблюдении определенных критериев отбора:
- В компании работает не более пяти человек
- Годовой доход не превышает 60 млн рублей
- Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей
- Зарплата только в безналичной форме
- Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках
- У организации не должно быть филиалов и обособленных подразделений
- Доля участия других юридических лиц в организации не превышает 25%
Подача уведомления о переходе на новую систему налогообложения занимает буквально 5-10 минут и доступна круглосуточно.
«Чтобы перейти на новый налоговый режим в 2023 году, организации должны подать соответствующее уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря 2022 года, но так как это выходной день, то до 9 января 2023 года. При этом они должны соответствовать критериям отбора», – рассказал Сафиуллин.
Он добавил, что критерии будут корректироваться исходя из пожеланий и предложений налогоплательщиков, однако изменения могут появиться не раньше окончания следующего года.
«Основное преимущество – автоматический расчет налогов»
Новый налоговый режим имеет ряд преимуществ перед классической системой: не нужно сдавать налоговую отчетность, сокращается отчетность в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, страховые взносы не уплачиваются, однако у всех работников сохраняются социальные гарантии, которые обеспечиваются из федерального бюджета.
«То есть начисление пенсии, оплата больничных, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме из федерального бюджета», – пояснил руководитель УФНС Татарстана.
Для тех предпринимателей, кто сомневается, стоит ли переходить на АУСН, в личном кабинете налогоплательщика есть возможность подсчитать выгоду от перехода на новый режим. Если же организация уже перешла на новую систему, но ожидания не оправдались, в личном кабинете всегда можно вернуться к классической системе налогообложения.
Ставка налога будет зависеть от выбранного режима
Перед подачей заявления о переходе на АУСН налогоплательщику предстоит выбрать один из двух режимов налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы». От этого будут зависеть и ставки налога: «доходы» – 8%, а «доходы, уменьшенные на расходы» – 20%.
«Налогоплательщик сам вправе выбрать нужный и выгодный режим. Если деятельность связана с куплей-продажей, то, скорее всего, выбор ляжет на “доходы, уменьшенные на расходы”, в других же случаях актуальнее выбрать просто “доходы”», – отметил Сафиуллин.
В личном кабинете налогоплательщика также есть возможность проверки выгодности перехода на новую систему налогообложения по каждому из режимов, чтобы определить наиболее подходящую под вид деятельности.
«Здесь ставки немного выше, чем у классической системы, но зато не нужно уплачивать страховые взносы и не нужны дополнительные сотрудники для налогового учета, что позволяет значительно сэкономить», – подчеркнул спикер.
Налог по АУСН считается налоговой службой ежемесячно, и налогоплательщик всегда может проверить, правильная ли сумма пришла к оплате.
Так, до 7-го числа каждого месяца налогоплательщик должен проверить, правильно ли банк определил операции, по которым рассчитывается налог за предыдущий месяц. До 15-го числа налоговая присылает сумму налога, которую нужно оплатить до 25-го числа.
Если налогоплательщик не согласен с суммой налога, то в личном кабинете он должен направить свои корректировки, чтобы налоговая проверила и внесли изменения, если они, конечно, обоснованы. Если же сумма верна, то нужно просто оплатить налог до 25-го числа.
«Хотелось бы отметить, что ситуаций с корректировками за все время мы насчитали считанные единицы. 99,9% операций проходят без корректировок», – сказал Сафиуллин.
Всю деятельность, связанную с АУСН, можно вести не только в личном кабинете налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков. Кроме того, банки бесплатно берут на себя часть функций: выплату заработной платы сотрудникам, расчет НДФЛ, уплату налогов. На сегодняшний день такие услуги предоставляют восемь банков.