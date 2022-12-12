Обнулят отчеты в режиме пилота: бизнесу Татарстана начнут считать налоги прямо на кассе

Организации и индивидуальные предприниматели Татарстана с нового года могут перейти на особый налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). В чем суть новой системы, кто ей сможет воспользоваться и как к ней подключиться – в материале «Татар-информа».

Марат Сафиуллин: «Это первая налоговая система в мире, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С нового года АУСН станет доступна для всех юрлиц

«Мы считаем своей миссией сделать так, чтобы нашим налогоплательщикам было просто и комфортно оплачивать свои налоги, чтобы они не тратили время на исчисление и уплату налогов. Новая система налогообложения – это тот режим, который соответствует планам. Это первая налоговая система в мире, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика», – заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

АУСН – это экспериментальный налоговый режим, который проводится только в четырех регионах Российской Федерации: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

На сегодняшний день АУСН могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели и организации, открывшиеся после 1 июля 2023 года, однако с 2023 года на этот налоговый режим смогут перейти все налогоплательщики-юридические лица при соблюдении определенных критериев отбора:

В компании работает не более пяти человек

Годовой доход не превышает 60 млн рублей

Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей

Зарплата только в безналичной форме

Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках

У организации не должно быть филиалов и обособленных подразделений

Доля участия других юридических лиц в организации не превышает 25%

Подача уведомления о переходе на новую систему налогообложения занимает буквально 5-10 минут и доступна круглосуточно.





«Чтобы перейти на новый налоговый режим в 2023 году, организации должны подать соответствующее уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря 2022 года, но так как это выходной день, то до 9 января 2023 года. При этом они должны соответствовать критериям отбора», – рассказал Сафиуллин.

Он добавил, что критерии будут корректироваться исходя из пожеланий и предложений налогоплательщиков, однако изменения могут появиться не раньше окончания следующего года.





«Основное преимущество – автоматический расчет налогов»

Новый налоговый режим имеет ряд преимуществ перед классической системой: не нужно сдавать налоговую отчетность, сокращается отчетность в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, страховые взносы не уплачиваются, однако у всех работников сохраняются социальные гарантии, которые обеспечиваются из федерального бюджета.

«То есть начисление пенсии, оплата больничных, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме из федерального бюджета», – пояснил руководитель УФНС Татарстана.





Для тех предпринимателей, кто сомневается, стоит ли переходить на АУСН, в личном кабинете налогоплательщика есть возможность подсчитать выгоду от перехода на новый режим. Если же организация уже перешла на новую систему, но ожидания не оправдались, в личном кабинете всегда можно вернуться к классической системе налогообложения.

Ставка налога будет зависеть от выбранного режима

Перед подачей заявления о переходе на АУСН налогоплательщику предстоит выбрать один из двух режимов налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы». От этого будут зависеть и ставки налога: «доходы» – 8%, а «доходы, уменьшенные на расходы» – 20%.





«Налогоплательщик сам вправе выбрать нужный и выгодный режим. Если деятельность связана с куплей-продажей, то, скорее всего, выбор ляжет на “доходы, уменьшенные на расходы”, в других же случаях актуальнее выбрать просто “доходы”», – отметил Сафиуллин.

В личном кабинете налогоплательщика также есть возможность проверки выгодности перехода на новую систему налогообложения по каждому из режимов, чтобы определить наиболее подходящую под вид деятельности.

Всю деятельность, связанную с АУСН, можно вести не только в личном кабинете налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Здесь ставки немного выше, чем у классической системы, но зато не нужно уплачивать страховые взносы и не нужны дополнительные сотрудники для налогового учета, что позволяет значительно сэкономить», – подчеркнул спикер.

Налог по АУСН считается налоговой службой ежемесячно, и налогоплательщик всегда может проверить, правильная ли сумма пришла к оплате.

Так, до 7-го числа каждого месяца налогоплательщик должен проверить, правильно ли банк определил операции, по которым рассчитывается налог за предыдущий месяц. До 15-го числа налоговая присылает сумму налога, которую нужно оплатить до 25-го числа.





Если налогоплательщик не согласен с суммой налога, то в личном кабинете он должен направить свои корректировки, чтобы налоговая проверила и внесли изменения, если они, конечно, обоснованы. Если же сумма верна, то нужно просто оплатить налог до 25-го числа.

«Хотелось бы отметить, что ситуаций с корректировками за все время мы насчитали считанные единицы. 99,9% операций проходят без корректировок», – сказал Сафиуллин.

Всю деятельность, связанную с АУСН, можно вести не только в личном кабинете налогоплательщика, но и через специальные кабинеты банков. Кроме того, банки бесплатно берут на себя часть функций: выплату заработной платы сотрудникам, расчет НДФЛ, уплату налогов. На сегодняшний день такие услуги предоставляют восемь банков.