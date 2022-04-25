Налоговые сборы в Татарстане выросли в 1,5 раза с начала года

За I квартал 2022 года налоговые сборы в Татарстане выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего — до почти 317 млрд рублей. Об этом Президенту республики Рустаму Минниханову сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Из них 225,7 млрд рублей поступили в федеральный бюджет и 91,1 млрд – в консолидированный бюджет Республики Татарстан. Наибольший вклад внес налог на добычу полезных ископаемых – 196,7 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в первом квартале 2021 года.

«Основными факторами роста стали высокие финансовые показатели компаний в прошедшем году, рост выручки, благоприятные цены на нефть и увеличение заработной платы. Еще одним немаловажным фактором стало качественное налоговое администрирование, что подтверждается высоким рейтингом среди ФНС России», – заявил Сафиуллин.