Налоговые сборы в Татарстане за первое полугодие выросли на треть

За первые шесть месяцев этого года налоговые сборы в Татарстане выросли до 634,6 млрд рублей, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом Президенту республики Рустаму Минниханову сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Из общей суммы налоговых сборов 416,6 млрд рублей поступили в федеральный бюджет и 218 млрд – в консолидированный бюджет Татарстана. Наибольший вклад внес налог на добычу полезных ископаемых – 407,2 млрд рублей, что на 60% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на 45% или 10,2 млрд рублей выросло поступление в консолидированный бюджет в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года.

«Стоит отметить что поступления в консолидированный бюджет РТ в июне этого года возросли почти в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем, что говорит о высокой устойчивости экономики Татарстана к внешним шокам», – отметил Сафиуллин.