Налоговые поступления в Татарстане за первый квартал выросли на треть

Налоговые поступления за первый квартал этого года в Татарстане составили 364,1 млрд рублей. Это на 93 млрд рублей, или на 34%, больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил глава УФНС РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

Он отметил, что Татарстан продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе. «В то же время перед нашей страной и республикой стоят сложные вызовы, определенные эскалации и геополитическая напряженность, а также ужесточение санкций», – добавил руководитель Управления Федеральной налоговой службы РТ.

Сафиуллин отметил, что в связи со сложившейся ситуацией важен каждый бюджетный рубль. Это сигнал для повышения эффективности работы и укрепления платежной дисциплины при поддержке добросовестных налогоплательщиков.

Налог на прибыль составил 43 млрд рублей. «Хочу обратить внимание, что немало компаний представили налоговые декларации к уменьшению налога к уплате в бюджет, поэтому хотелось бы обратить внимание профильных министерств», – заявил спикер.

Что касается НДФЛ, то его поступление за первый квартал этого года превысило на 12 млрд рублей прошлогодние показатели. Среди факторов роста глава налоговой службы республики отметил следующие факторы: