Налоговые отчисления КОС и НКНХ в бюджет Татарстана выросли на треть

«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» за последние три года на треть увеличили налоговые отчисления в республиканский бюджет по сравнению с допандемийным трехлетним периодом. Предприятия ежегодно выплачивают примерно 20 млрд рублей, сообщил председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов в интервью корпоративной газете компании, посвященном трехлетию сделки с «ТАИФом».

По словам руководителя компании, продукция «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» сохранила свое имя, а сами предприятия остались центрами прибыли и генерируют налоговые доходы регионального бюджета.

Михаил Карисалов подчеркнул важную роль предприятий Татарстана в развитии региональной экономики и обозначил успешные результаты работы за последние годы. По его словам, продукция таких предприятий, как «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», остается уникальной и востребованной на российском рынке.

«Продукция предприятий Татарстана никогда не теряла своего имени. Поликарбонат в России производит только „Казаньоргсинтез“, а галобутилкаучук выпускает исключительно „Нижнекамскнефтехим“. Это демонстрирует уникальные производственные возможности региона», — отметил руководитель.

СИБУР внедрил лучшие практики для оптимизации процессов и сокращения затрат, что позволяет предприятиям сохранять высокие доходы и оставаться центрами прибыли. По его словам, эффективность была достигнута благодаря анализу факторов, влияющих на качество и себестоимость продукции.

«Мы собрали статистику, чтобы понимать, где и на каком оборудовании получаем наилучший продукт. Татарстан оказался великолепным примером интеграции продукции в дальнейшую переработку, и около 35% продукции перерабатывается в готовые изделия внутри региона», — сказал Карисалов.

Эти успехи напрямую отразились на увеличении налоговых отчислений. Руководитель компании подчеркнул: «За 2021–2023 годы налоговые отчисления выросли на треть по сравнению с 2018–2020 годами. Ежегодно наши предприятия вносят в бюджет Республики Татарстан около 20 млрд рублей».

Он также добавил, что снижение операционных расходов стало возможным благодаря внедрению централизованных сервисов и автоматизации документооборота. Это позволило сосредоточиться на повышении качества продукции и увеличении прибыли.