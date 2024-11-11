Налоговые органы РТ проведут День открытых дверей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во вторник, 12 ноября, налоговые органы Татарстана проведут День открытых дверей по информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений в текущем году по имущественным налогам и НДФЛ.

Все обратившиеся смогут получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов, а также пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Специалисты налоговой службы подробно расскажут, кто должен уплачивать налоги. Также татарстанцы узнают о ставках и льготах, которые применяются в каждом муниципалитете, о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и получат ответы на другие вопросы по теме налогообложения.

Акция пройдет с 09:00 до 20:00.