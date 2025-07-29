Налоговые нововведения в Татарстане показали высокую эффективность

В Республике Татарстан продолжается реализация экспериментальных налоговых режимов — налога на профессиональный доход и автоматизированной упрощённой системы налогообложения. Эти режимы применяются в пилотном порядке и демонстрируют устойчивую положительную динамику, об этом сообщает Минфин РТ.

С каждым годом число налогоплательщиков, использующих данные механизмы, стабильно растёт. На сегодняшний день количество зарегистрированных самозанятых в регионе превысило 400 тысяч человек, что отражается и на поступлениях в республиканский бюджет.

Так, за первые шесть месяцев 2025 года совокупные налоговые поступления от двух режимов достигли 1,364 млрд рублей. Из них 1,266 млрд рублей обеспечил налог на профессиональный доход, что на 38% превышает аналогичный показатель первого полугодия 2024 года. Автоматизированная упрощённая система принесла в бюджет 98 млн рублей — рост на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.