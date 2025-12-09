Налоговые льготы, жилье и медпомощь: как Татарстан поддерживает Героев Отечества

О мерах поддержки Героев Отечества в Татарстане, помощи в адаптации ветеранов специальной военной операции и воспитании молодежи на примерах выдающихся личностей рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





«Во все времена новые поколения воспитывались на примерах героев»

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют тех, кто внес особый вклад в развитие страны в разных сферах. Эти люди служат важным примером для подрастающего поколения, уверена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Во все времена поколения воспитывались на примере Героев России и Советского Союза. И сегодня они остаются образцом для молодежи. Мы понимаем, что многие тонкие настройки патриотической работы связаны с указами Президента РФ. Основополагающим стал указ №809 о нравственных и духовных ценностях, отражающий многообразие народов, проживающих в нашей стране», – отметила она.

С Республикой Татарстан связаны имена 439 Героев Отечества, 353 Героев Советского Союза, 51 полного кавалера ордена Славы и восьми Героев Социалистического Труда. Кроме того, в регионе проживают два Героя Труда Российской Федерации – Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Кукмор, Чистополь, Бугульма и Елабуга претендуют на статус города трудовой доблести

Говоря о героях, нельзя не отметить вклад целых городов в развитие и защиту Отечества. Сегодня в Татарстане ведется работа по подготовке документов для присвоения звания города трудовой доблести ряду муниципалитетов, подчеркнула Фазлеева.

«Ведется работа по Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме. Это огромный объем документации, который представляется конкурсной комиссии. Учитывая заслуги, боевой и тыловой опыт, накопленный этими городами, хочется, чтобы звание было присвоено», – отметила она.

В первую очередь речь идет о Кукморе и Чистополе. В годы войны в Кукмор были эвакуированы многие жители Советского Союза, а сам город обеспечивал фронт одеждой. Чистополь также стал местом эвакуации для представителей интеллигенции, добавила вице-премьер.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане два города со статусом города трудовой доблести – Казань и Зеленодольск.

Эльмира Зарипова: «Определен широкий перечень льгот, которые могут предоставляться как в натуральном виде, так и могут быть заменены единой денежной выплатой» Фото: prav.tatarstan.ru

Какие меры поддержки существуют для Героев Отечества в Татарстане

Для Героев Отечества в Татарстане создан комплекс мер поддержки, включающий как социальные услуги, так и денежные выплаты, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Российской Федерации на законодательном уровне признаются особые заслуги перед государством и народом Героев Отечества, установлен их особый статус и определен широкий перечень льгот, которые могут предоставляться как в натуральном виде, так и могут быть заменены единой денежной выплатой», – пояснила она.

Среди мер поддержки – освобождение от налоговых выплат, внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, первоочередное улучшение жилищных условий и получение строительных материалов. Для семей умершего (погибшего) Героя предусмотрена оплата расходов на погребение и установку надгробия, а также дополнительное пособие в размере 20 тыс. рублей.

Среди льгот предусмотрены освобождение от оплаты коммунальных услуг, пользования домашним телефоном и услуг вневедомственной охраны. Кроме того, Герои и члены семей погибших имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарственное обеспечение, санаторно-курортные путевки и бесплатное изготовление зубных протезов.

Гузель Удачина: «Наша главная задача – помочь ветеранам получить соответствующий статус, все полагающиеся меры поддержки» Фото: prav.tatarstan.ru

Как помогают в адаптации к мирной жизни участникам СВО

Главными Героями нашего времени стали участники специальной военной операции, защищающие интересы страны на передовой. По их возвращении важно помочь им адаптироваться к мирной жизни. Для этого в республике создан комплекс мер, направленный на социализацию и трудоустройство, рассказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина.

«Наша главная задача – помочь ветеранам получить соответствующий статус, все полагающиеся меры поддержки. Один из главных приоритетов для нас – оказание медицинского сопровождения», – заявила она.

Для всех ветеранов специальной военной операции бесплатно доступны все виды медицинской помощи, включая ежегодную диспансеризацию. Кроме того, с октября в Татарстане работает программа бесплатного протезирования.

«Важна и психологическая реабилитация. Поэтому мы работаем над тем, чтобы оказать необходимую помощь как ветеранам, так и членам их семей. На эту цель направлено и вовлечение вернувшихся бойцов в медиапроекты», – продолжила Удачина.

Одним из таких проектов стала совместная с «Татар-информом» рубрика «Назад в мирную жизнь», где ветераны СВО рассказывают об их адаптации после возвращения домой.

Одним из важнейших направлений реабилитации остается трудоустройство. Сейчас 77% ветеранов специальной военной операции уже работают в разных сферах. Для них разработаны программы, которые помогают получить новую профессию, добавила Гузель Удачина.

«Важным проектом стал «Абилимпикс». В этом году самая большая команда на конкурсе была представлена именно от Республики Татарстан. Это не просто разовое участие в мероприятии. Для него была проведена большая подготовка с трехмесячным обучением. Финалистами проекта стали 16 ветеранов из РТ, почти все они вернулись с медалями», – рассказала она.

Еще одним важным направлением реабилитации стал спорт. Для ветеранов СВО проводится множество турниров по различным видам спорта, в том числе Кубок Раиса Республики Татарстан.

«Еще одна задача нашего фонда – обеспечение техническими средствами реабилитации. Одним из них стали автомобили с ручным управлением. Ими обеспечиваются ветераны с парными ампутациями нижних конечностей и колясочники», – заключила Удачина.

Азат Кадыров подчеркнул, что особым приоритетом остается вовлечение молодежи в социально значимые проекты Фото: prav.tatarstan.ru

Как молодежь вовлечена в празднование Дня Героев Отечества

Герои Отечества являются важным примером для молодежи, поэтому важно вовлекать ее в праздничные мероприятия, отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Молодежные учреждения также проводят мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Это возложение цветов на аллеях Героев, к памятникам и бюстам в районах, митинги, а также большой комплекс событий добровольческого сообщества», – пояснил он.

Особым приоритетом остается вовлечение молодежи в социально значимые проекты, в том числе в оказание гуманитарной помощи подшефным регионам, подчеркнул Кадыров.

Большое внимание в этом году было уделено мероприятиям, связанным с Годом Защитника Отечества.

«В детских лагерях прошли мероприятия, связанные со днями единых действий, а также встречи с участниками специальной военной операции. Особое значение мы придем институту наставничества. Активно работаем с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана», – пояснил он.

В рамках Дня Героев Отечества, который отмечается сегодня, проводится также ряд мероприятий, где участвуют молодежные организации республики, заключил Кадыров.