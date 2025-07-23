Налоговые доходы Татарстана за первую половину 2025 года выросли на 14%

Налоговые доходы Татарстана в первой половине 2025 года составили 800 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на совещании в Доме правительства РТ.

«Высокая устойчивость экономики республики к сложным геополитическим и экономическим вызовам наряду с хорошо выстроенной моделью налогового администрирования позволила сохранить положительную динамику налоговых доходов в первом полугодии», – заявил Сафиуллин, добавив, что темпы поступления выше средних по России.

При этом в консолидированный бюджет Татарстана поступило почти 280 млрд рублей – на 11% больше, чем в первой половине 2024 года. «Это позволит полностью обеспечить бюджетные назначения», – подчеркнул глава УФНС по РТ.

При этом Сафиуллин отметил снижение по двум видам налога. Так, НДПИ снизился на 19% – с 382,3 млрд в прошлом году до 309,8 млрд в 2025-м, а налог на дополнительный доход на 13,8% – с 96 млрд до 82,7 млрд рублей.

«Снижение отмечается по тем налогам, которые напрямую зависят от нефтяных котировок и курса доллара. Соответственно снизились платежи в добыче полезных ископаемых», – пояснил Сафиуллин.

Также снизились поступления по налогу на прибыль – на 2 млрд рублей. Главными факторами такого снижения Сафиуллин назвал:

Представление налоговых деклараций к «уменьшению» исчисленного налога

Рост убытков

Высокая ставка ЦБ

Отрицательные курсовые разницы

А НДФЛ, напротив, превысил уровень первой половины 2024 года на 22% и составил почти 90 млрд рублей. Причиной этого послужило увеличение заработной платы и числа рабочих мест, а также повышение качества налогового администрирования.