Общество 17 февраля 2026 13:11

Налоговики Татарстана завели официальный канал в MAX

Фото: © «Татар-информ»

УФНС России по РТ запустило официальный канал управления в национальном мессенджере MAX «Всё о налогах в Татарстане/УФНС России по Республике Татарстан».

Канал предназначен для оперативного информирования о деятельности ведомства и является официальным источником наряду с уже действующими аккаунтами в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В новом канале будут публиковаться актуальные новости налогового законодательства, разъяснения специалистов и другие полезные материалы.

Всех сотрудников учреждений и заинтересованных лиц пресс-служба ведомства приглашает присоединиться к каналу.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

#УФНС РФ по РТ #мессенджер МАХ
