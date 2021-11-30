Налоговики Татарстана выявили более 230 нарушителей среди организаций общепита

Налоговики Татарстана реализуют проект «Общественное питание». По итогам десяти месяцев этого года они привлекли к ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) более 230 организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

При этом всего с начала года в республике было проведено более 640 проверок по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники, отмечают в ведомстве.

Цель проекта «Общественное питание» — вывод предприятий общественного питания из теневого сектора экономики, создание равных и конкурентных условий ведения бизнеса, а также обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей. Он реализуется на всей территории России.

Сотрудники налоговых органов на основе данных ККТ ежемесячно анализируют работу заведений общепита. Особое внимание налоговики обращают на точки общепита с высоким риском, у которых наблюдается высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты, «молчащие» кассы, а также резкое снижение выручки.

Кроме того, проверки проводятся на основании обращений граждан, включая жалобы, поступающие через мобильное приложение «Проверка чеков».