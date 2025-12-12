news_header_top
Экономика 12 декабря 2025 16:20

Налоговики Татарстана проведут вебинар по изменениям в НДФЛ и страховых взносах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Управление ФНС России по Татарстану приглашает налогоплательщиков принять участие в вебинаре на тему «Страховые взносы в 2026 году: новые тарифы, лимиты и порядок уплаты. Изменения по НДФЛ с 2026 года».

Мероприятие состоится во вторник, 16 декабря, в 10 часов утра, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве спикеры выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС по РТ Гузяль Арикова.

В ходе мероприятия будут подробно рассмотрены ключевые изменения, вступающие в силу с 2026 года по страховым взносам и НДФЛ, включая новые тарифы, лимиты и порядок уплаты. Участники вебинара смогут задать актуальные вопросы в режиме реального времени.

Предварительная регистрация на вебинар обязательна по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/ed450076-589f-477c-84c5-3347e73cd0a3.

