Налоговики Татарстана показали видео о последствиях сотрудничества с липовыми фирмами

Видеоролик для напоминания об ответственности за регистрацию на свое имя подставных компаний распространила пресс-служба УФНС России по РТ.

Кроме того, надзорное ведомство опубликовало краткую справку, в которой подробно объясняются все риски для человека, ставшего номинальным директором «только на бумаге» подставной фирмы.

Номинальный директор — это лицо, формально числящееся руководителем предприятия, но не принимающее фактического участия в управлении бизнесом. Законодательством не установлены различия между номинальными и фактическими руководителями в отношении ответственности. Таким образом, номинальные директора несут ответственность за любые правонарушения, совершенные компанией.

Мошенники ищут людей, которым нужны деньги, и предлагают им стать учредителями и руководителями фиктивных компаний. О настоящих целях компании они не говорят, а всю ответственность за ее действия взваливают на «номинального» руководителя.

Соглашаясь зарегистрировать фирму на себя, нужно помнить об ответственности. За подобное преступление грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года. Так, в 2024 году налоговыми органами направлено в правоохранительные органы более 130 материалов, по результатам рассмотрения которых судами вынесено 34 приговора.

Управление рекомендует гражданам проявлять осторожность и предупреждать о таком виде мошенничества своих родных и близких. Если же на имя гражданина уже зарегистрирована организация, чтобы предотвратить использование компании в незаконных схемах необходимо немедленно обратиться в правоохранительные и налоговые органы.