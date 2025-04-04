Налоговики Татарстана напомнили об ответственности за регистрацию подставных фирм

Граждане, соглашающиеся за вознаграждение на роль номинального директора компании, не осознают всех рисков. Об этом напоминают в Управлении ФНС России по Татарстану.

Номинальный директор – это лицо, формально числящееся руководителем организации, но не принимающее фактического участия в управлении бизнесом. Однако законодательством не установлены различия между номинальными и фактическими руководителями в отношении ответственности. Это значит, номинальные директора несут ответственность за любые правонарушения, совершенные компанией.

Как правило, мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан, которым за вознаграждение предлагают стать учредителями и руководителями организаций. Они не говорят с какой целью эти компании будут созданы, и вводят в заблуждение об отсутствии ответственности за такие действия.

В действительности недобросовестные лица, создавая фирмы с номинальными директорами во главе, не собираются осуществлять реальную хозяйственную деятельность, а используют их для ухода от налогообложения.

Ответственность при этом ложится на граждан, ставших номинальными руководителями. «Соглашаясь зарегистрировать фирму на себя, помните об ответственности. За подобное преступление грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года», – подчеркнули налоговики.

В 2024 году налоговыми органами было направлено в правоохранительные органы более 200 материалов, по результатам рассмотрения которых суды вынесли 59 приговоров.

Гражданам следует проявлять должную осмотрительность и быть максимально внимательными друг к другу: родителям – к своим детям, а детям – к своим пожилым родителям. Если же на имя гражданина уже зарегистрирована организация, то для предотвращения использования фирмы в уклонении от уплаты налогов следует обратиться в правоохранительные и налоговые органы.

Чтобы не стать фиктивным руководителем, нужно направить в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц по форме Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2022 №ЕД-7-14/1268@.