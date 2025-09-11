Налоговики Татарстана напомнили ИП о сроке уплаты фиксированных страховых взносов
Управление Федеральной налоговой службы России по Татарстану напоминает об установлении срока уплаты фиксированных страховых взносов на 2025 год для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, патентных поверенных и иных лиц, занимающиеся частной практикой.
Согласно Федеральному закону №259-ФЗ, срок уплаты страховых взносов за 2025 год установлен не позднее 29 декабря 2025-го (с учетом переноса с 28 декабря 2025-го на ближайший рабочий день).
В случае неуплаты взносов в установленный срок законодательством предусмотрено начисление пеней за каждый день просрочки платежа.
Обязанность по уплате фиксированных платежей возникает с момента регистрации в качестве плательщика и прекращается после снятия с учета – независимо от факта получения доходов от предпринимательской деятельности, обратили внимание налоговики.