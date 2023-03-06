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Налоговики расскажут, как уменьшить УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы
Налоговики Татарстана приглашают представителей малого и среднего бизнеса на вебинар «Как уменьшить УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы», который состоится сегодня, 6 марта, в 14.00.
В качестве спикером выступят сотрудники Управления ФНС по РТ: начальник отдела налогообложения юридических лиц Эльмира Хамидуллина и главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Рушания Шайхутдинова.
На вебинаре расскажут, как уменьшить налог по упрощенной и патентной системам налогообложения на уплаченные страховые взносы в условиях единого налогового счета с наглядными примерами для каждой системы. Там также пойдет речь о том, как правильно оформить уменьшение налога, и о правильном заполнении уведомления об исчисленных суммах в 2023 году.
Вебинар бесплатный. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого следует перейти по ссылке, на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на мероприятие.
Перед началом встречи необходимо будет открыть ссылку и нажать «Перейти в вебинар». Запись прошедшего вебинара будет доступна по той же ссылке.
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