Налоговики призвали жителей Татарстана активнее подавать декларации о доходах

Управление Федеральной налоговой службы России по Татарстану призвало жителей республики активно участвовать в декларационной кампании 2025 года. В ее рамках необходимо предоставить налоговую декларацию о полученных в 2024 году доходах по форме 3-НДФЛ.

Обязательного декларирования требуют доходы от продажи имущества, аренды и дарения имущества не от близких родственников, доходы от источников за пределами Российской Федерации, доходы в виде разного рода выигрышей, иные доходы.

Декларацию 3-НДФЛ при получении дохода необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета в период с 1 января по 30 апреля включительно. Предельный срок подачи декларации 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов, в этом случае направить декларацию 3-НДФЛ можно в любое время в течение года.

Представить декларацию 3-НДФЛ удобнее через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (clck.ru/3FimrD), где большая часть данных уже предзаполнена. Кроме того, личный кабинет удобен для подачи налоговых деклараций — в целях получения имущественных или социальных налоговых вычетов.

Ежегодно более 95% татарстанцев предпочитают заполнять декларации 3-НДФЛ онлайн через личный кабинет, исключив личный визит в налоговый орган. Для заполнения и направления декларации следует воспользоваться разделами «Доходы и вычеты» или «Каталог обращений».