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Налоговики предлагают жителям Татарстана подписаться на них в соцсетях
Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану предлагает жителям республики подписаться на группы ведомства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В УФНС по РТ обратили внимание на то, что подписчики этих групп будут первыми узнавать о важных изменениях, происходящих в области налогообложения.
Кроме того, подписавшиеся татарстанцы будут заранее проинформированы об организуемых ведомством мероприятиях (вебинарах, семинарах, открытых классах, мобильных офисах и так далее).
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