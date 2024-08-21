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Общество 21 августа 2024 09:49

Налоговики предлагают жителям Татарстана подписаться на них в соцсетях

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Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану предлагает жителям республики подписаться на группы ведомства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В УФНС по РТ обратили внимание на то, что подписчики этих групп будут первыми узнавать о важных изменениях, происходящих в области налогообложения.

Кроме того, подписавшиеся татарстанцы будут заранее проинформированы об организуемых ведомством мероприятиях (вебинарах, семинарах, открытых классах, мобильных офисах и так далее).

#УФНС РФ по РТ #соцсети
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