Налоговики предлагают бизнесменам выбрать типовой устав

Одна из приоритетных задач налоговых органов – сокращение числа отказов в государственной регистрации юридических лиц. Среди причин таких отказов присутствуют ошибки в оформлении учредительных документов, например, неправильно составленный устав, сообщает пресс-служба Управления ФНС по РТ.

Использование типового устава позволяет избежать сложностей, связанных с его индивидуальной разработкой, и значительно упрощает процесс регистрации компании. На сайте ФНС России размещен удобный электронный сервис «Выбор типового устава». Он поможет подобрать наиболее подходящий вариант: достаточно ответить на несколько вопросов, и система автоматически предложит один из 36 типовых уставов, утвержденных Министерством экономического развития РФ.

Преимущества использования типового устава:

• 100-процентная готовность к использованию: не требует доработки и индивидуализации – «взял и выбрал»;

• бесплатный: никаких затрат на его разработку;

• экономичный: не нужно платить госпошлину за копию устава, он всегда доступен онлайн на официальном сайте ФНС России;

• обезличенный: не содержит названия компании, ее места нахождения и размера уставного капитала (эти данные указываются в протоколах учредителей, заявлениях на регистрацию и ЕГРЮЛ – соответственно, при их изменении вносить правки в устав не потребуется);

• легкий: не подается на регистрацию в налоговый орган;

• небумажный: его не нужно специально хранить – потерять просто невозможно.

• узаконенный: типовые уставы утверждены уполномоченным органом Минэкономразвития РФ (приказ от 01.08.2018 №411).

Воспользуйтесь сервисом «Выбор типового устава» и сделайте регистрацию компании быстрой и безошибочной, рекомендуют налоговики.