Налоговики подготовили рекомендации по налоговой амнистии дробления бизнеса

Федеральная налоговая служба России подготовила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса. В ведомстве рассказали, что такое налоговая амнистия дробления бизнеса, кто имеет право ею воспользоваться и как отказаться от дробления бизнеса в 2025 году.

Налоговая амнистия дробления бизнеса — это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022–2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса. Главное условие применения налоговой амнистии — это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов (с учетом некоторых особенностей).

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен, обратили внимание в ФНС.

Помимо прочего, в методических рекомендациях рассмотрены жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса — как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.

Речь, в частности, идет о том, что, не меняя структуру бизнеса, участники дробления бизнеса могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы.

Изменение организационной структуры бизнеса может понадобиться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации.

Более подробно с рекомендациями налоговиков, а также иными документами и судебной практикой можно ознакомиться в специальном разделе сайта ведомства — «Налоговая амнистия дробления бизнеса».