Налоговая задолженность в Татарстане снизилась на 4 млрд рублей

Налоговая задолженность в Татарстане на 1 ноября составляет 11 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.

«В этом году очень серьезно поработали по налоговой задолженности, она была свыше 15 млрд, и эту работу нужно продолжить», — заявил Раис РТ.

Он подчеркнул, что налоговая задолженность является резервом республики, и напомнил, что дефицит бюджета Татарстана в следующем году планируется в размере 13,5 млрд рублей.