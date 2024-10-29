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Налоговая задолженность в Татарстане снизилась на 4 млрд рублей
Налоговая задолженность в Татарстане на 1 ноября составляет 11 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.
«В этом году очень серьезно поработали по налоговой задолженности, она была свыше 15 млрд, и эту работу нужно продолжить», — заявил Раис РТ.
Он подчеркнул, что налоговая задолженность является резервом республики, и напомнил, что дефицит бюджета Татарстана в следующем году планируется в размере 13,5 млрд рублей.
«4 млрд [рублей] же сумели в этом году. Еще 4 млрд на следующий год бы вытащили», — заключил Минниханов, еще раз призвав активнее работать с задолженностью.
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