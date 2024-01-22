Налоговая задолженность строительных организаций Татарстана за 2023 год снизилась на 31%

Налоговая задолженность строительных предприятий и организаций Татарстана за 2023 год снизилась на 31%, или на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Несмотря на принимаемые меры, общая налоговая задолженность оценивается в 2 млрд 985 млн рублей. Свои обязательства перед бюджетом не выполнили почти 5,5 тыс. организаций», — добавил министр.

При этом, налоговые поступления от строительных предприятий республики за прошлый год выросли на 23%. Всего в бюджеты всех уровней поступило 50,4 млрд рублей.