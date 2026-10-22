Налоговая задолженность предприятий Татарстана достигла 13,7 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 октября налоговая задолженность предприятий составила 13,7 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2026 года.

«Наибольшая задолженность и существенный рост допущен предприятиями, курируемыми Министерством промышленности и торговли – выросла на 38% [по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – прим. Т.-и], Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ – на 22%, Министерством транспорта и дорожного хозяйства – на 57%. Большой рост по предприятиям Минцифры», – рассказал он.

Раис РТ призвал руководителей этих министерств обратить внимание на такую проблему. «Это для нас некий сигнал: если экономика, промышленность дают такой рост задолженности – значит не все там в порядке. Очень внимательно надо проанализировать», – подчеркнул он.

Минниханов добавил, что во все отрасли направляется значительный объем бюджетных средств, но при этом доходная часть бюджета за счет задолженности пополняется слабо.

«Балансовые комиссии по вопросу погашения задолженности при министерствах работают пока неэффективно, недостаточно. Это значит, что некие предприятия имеют шансы обанкротится. Помимо финансовой, это еще и социальная проблема», – заявил он.

В разрезе муниципалитетов самая большая задолженность у предприятий Казани – рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, Набережных Челнов – на 20%, Нижнекамска – на 13%, Елабужского района – на 63%, Лаишевского района – 65%, отметил Раис РТ.

«Надо проанализировать, за счет каких предприятий и почему это происходит», – резюмировал он.