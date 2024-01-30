Налоговая задолженность предприятий АПК Татарстана за год выросла на 6,9 млн рублей

Налоговая задолженность предприятий агропромышленного комплекса Татарстана за прошлый год составила 514 млн рублей с ростом на 6,9 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии ведомства с участием Раиса республики Рустама Минниханова.

«75% — это предприятия-банкроты. По действующим предприятиям задолженность сократилась на 127 млн рублей», — рассказал спикер.

По словам Зяббарова, несмотря на то, что количество должников уменьшилось в два раза, этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле.