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Налоговая задолженность предприятий АПК Татарстана за год выросла на 6,9 млн рублей
Налоговая задолженность предприятий агропромышленного комплекса Татарстана за прошлый год составила 514 млн рублей с ростом на 6,9 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии ведомства с участием Раиса республики Рустама Минниханова.
«75% — это предприятия-банкроты. По действующим предприятиям задолженность сократилась на 127 млн рублей», — рассказал спикер.
По словам Зяббарова, несмотря на то, что количество должников уменьшилось в два раза, этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле.
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