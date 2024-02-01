Налоговая задолженность дорожно-транспортных предприятий Татарстана снизилась на 16%

Налоговая задолженность предприятий дорожно-транспортного комплекса Татарстана за год снизилась на 16%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«На конец 2023 года налоговая задолженность предприятий дорожно-транспортного комплекса составила 694 млн рублей, что меньше показателя 2022 года на 132 млн рублей», — рассказал докладчик.

Ханифов уточнил, что количество должников за этот период уменьшилось более чем в два раза и составило 2 212 предприятий.

На балансовых комиссиях министерством рассмотрена деятельность 508 дорожных предприятий. После этого в консолидированный бюджет Татарстана перечислены налоги на сумму 431,6 млн рублей.