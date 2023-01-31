Налоговая служба РТ напомнила об ответственности за фиктивное руководство в компаниях

Ответственность за нарушения компании ложится на руководителя организации, даже если он является фиктивным директором и не знает о деятельности фирмы. Об этом рассказали в налоговой службе Татарстана.

Проще говоря, если мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан, которым за вознаграждение предлагают стать учредителями и руководителями организаций, не говоря с какой целью эти организации будут созданы, то ответственность ложится на этих граждан, ставших номинальными руководителями.

При этом, за использование подставных лиц при регистрации организации предусмотрена уголовная ответственность, однако фиктивному руководителю все равно грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

К примеру, молодой человек передал паспорт знакомой, за что получил 2 тысячи рублей. Она в свою очередь оформила на него фирму, о чем он не знал и, несмотря на отсутствие доступа к документам фирмы, активам и счетам, суд присудил ему полгода исправительных работ и удержание 10% с его заработной платы.

Также номинальный руководитель будет нести ответственность и на период работы организации. К примеру, если один из работников получит тяжелую травму или ему не будут платить зарплату, отвечать придется фиктивному директору компании.

Например, в прошлом году суд привлек к субсидиарной ответственности на 54 млн рублей вместе с фактическим руководителем обанкротившейся организации еще и номинального, несмотря на его доводы о характере своего руководства.

Или другой случай, организация получила аванс за несуществующий товар, который, конечно же, не вернули покупателю, за что он подал в суд. Обвиняемый заявил, что он всего лишь номинальный директор и деньги переданы фактическому директору, однако документов, подтверждающих это, не было. По итогу, фиктивный руководитель получил наказание в виде лишения свободы и за ним осталась обязанность вернуть долг.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные и налоговые органы Республики Татарстан. Для граждан, кто осознал свою ошибку, законодательство позволяет предупредить незаконную регистрацию, направив заявление «возражение заинтересованного лица о предстоящей государственной регистрации» в Межрайонную ИФНС России №18

Если же на имя гражданина уже зарегистрирована организация, то для предотвращения использования фирмы в схемных операциях необходимо предоставить заявление о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц.

Отметим, что за 2022 год в правоохранительные и следственные органы направлено 166 материалов об обнаружении преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вынесено 88 постановлений о возбуждении уголовных дел и 9 приговоров. «Работа номинальным директором – это вовсе не вакансия мечты!», – резюмировали в УФНС по РТ.