Налоговая служба РТ напомнила о льготах, положенных мобилизованным и контрактникам

Какие налоговые льготы положены мобилизованным татарстанцам, добровольцам, контрактникам и членам их семей, напомнило Управление Федеральной налоговой службы по РТ.

В УФНС рассказали, что 21 ноября в Налоговый кодекс РФ был внесен ряд поправок, касающихся этих категорий населения. Однако часть его пунктов распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Так, с начала текущего года НДФЛ и страховыми взносами не облагаются денежные и имущественные доходы, безвозмездно полученные мобилизованными, служащими по контракту и членами их семей. Таким образом, им не придется платить налоги на выплаты для сбора ребенка в школу, полученные от работодателя, средства на покупку одежды для мобилизованных, материальную помощь на покупку лекарств, передачу экипировки военным и так далее. Источник выплаты, подчеркнули в УФНС по РТ, не имеет значения — она распространяется как на средства, полученные от работодателей, так и органов власти.

Освобождение от обложения происходит автоматически, поэтому получателям не нужно предоставлять заявлений и подтверждающих документов.

Помимо этого, налогообложению не подлежит безвозмездная передача имущества мобилизованным, контрактникам и членам их семей. Условием здесь выступает то, что доходы от получения имущества у этих физических лиц освобождены от НДФЛ. Таким образом, входной НДС по такому имуществу учитывается в его стоимости.

«Расходы в виде безвозмездно переданного имущества и денежных средств мобилизованным гражданам и лицам, проходящим военную службу по контракту, членам их семей можно включать в состав внереализационных расходов для целей исчисления налога на прибыль, а также в состав расходов при исчислении налога по УСН и ЕСХН», — объяснили в инспекции.

Еще одна льгота — автоматическое продление патентов, выданных ИП, призванных затем по частичной мобилизации. Она распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября этого года. Таким образом, мобилизованным предпринимателям не понадобится заявление, чтобы продлить патент, который истекает в период прохождения военной службы.

После возвращения со службы ИП должен сообщить в налоговый орган о ведении, утрате права либо прекращении предпринимательской деятельности в рамках патента в период мобилизации. В последнем случае, если срок действия патента еще не истек, будет проведен перерасчет суммы налога.

Подать такой документ необходимо до 15-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания военной службы. Если уведомление не будет отправлено, ИП будет признан прекратившим предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения, с даты начала его мобилизации. В этом случае сумма налога также пересчитывается.