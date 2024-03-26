Налоговая служба приглашает на бесплатный вебинар по администрированию НДФЛ

В четверг, 28 марта, налоговая служба Татарстана приглашает всех желающих на бесплатный вебинар по теме «Актуальные вопросы администрирования НДФЛ и страховых взносов».

Спикером мероприятия выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по РТ Гузяль Арикова.

Участникам мероприятия расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов для всех категорий налогоплательщиков и ответят на вопросы, сообщили в УФНС РФ по РТ.

Вебинар бесплатный, для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.