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Налоговая служба приглашает на бесплатный вебинар по администрированию НДФЛ
В четверг, 28 марта, налоговая служба Татарстана приглашает всех желающих на бесплатный вебинар по теме «Актуальные вопросы администрирования НДФЛ и страховых взносов».
Спикером мероприятия выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по РТ Гузяль Арикова.
Участникам мероприятия расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов для всех категорий налогоплательщиков и ответят на вопросы, сообщили в УФНС РФ по РТ.
Вебинар бесплатный, для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Начало вебинара запланировано на 10 часов утра.
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