Налоговая служба напоминает жителям Татарстана о необходимости задекларировать доходы

Федеральная налоговая служба напоминает жителям России о необходимости подать декларацию о своих доходах. Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ нужно подать до 2 мая текущего года включительно.

До этой даты документы должны предоставить граждане, получившие в 2023 году доходы от продажи имущества, подарков, лотереи, аренды или иные доходы не от налоговых агентов. В установленный срок отчитаться о доходах также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

В ведомстве отмечают, что представить декларацию 3-НДФЛ удобнее через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года включительно.