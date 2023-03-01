Налоговая служба на вебинаре даст разъяснения по ведению виртуального кошелька

Завтра, 2 марта, для жителей Татарстана пройдет вебинар, в ходе которого специалисты налоговой службы расскажут о ведении Единого налогового счета (ЕНС), так называемого виртуального кошелька налогоплательщика.

В УФНС России по РТ напомнили, что институт Единого налогового счета (ЕНС) введен с 1 января 2023 года. На ЕНС учитываются начисления и поступления налогов и взносов. Его нужно пополнять с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Перечисления автоматически распределяются для погашения обязательств.

На вебинаре специалисты помогут разобраться в нюансах заполнения платежного документа в условия ЕНС. Начало мероприятия запланировано на 14.00. Участие в нем бесплатное, но обязательна предварительная регистрация по ссылке.